Omicidio di Canizzano, la bici di "Enza" analizzata dal Ris di Parma

La city bike elettrica di colore azzurro, con cestino e portapacchi neri, il mezzo con cui ogni giorno si spostava Vincenza Saracino, la 50enne trovata morta lo scorso 3 luglio all'esterno di un casolare di via Maleviste, a Canizzano di Treviso, è stata analizzata dai carabinieri del Ris di Parma che hanno cercato tracce biologiche e impronte del killer che ha trucidato "Enza" con cinque coltellate. Il mezzo è stato rinvenuto contestualmente al cadavere, seminascosto in un cespuglio da cui sporgeva solo il cavalletto: questo dettaglio ha poi permesso ai militari di rinvenire anche il corpo esanime della donna, a pochi metri di distanza. L'assassino, dopo aver ucciso la 50enne, con un fendente letale alla carotide, avrebbe gettato la bici tra gli arbusti per non renderla visibile ai passanti. La bicicletta elettrica è uno degli elementi chiave dell'indagine e gli accertamenti scientifici su di essa potrebbero essere decisivi per incastrare l'assassino. L'altro elemento chiave è il telefono cellulare della donna, rinvenuto sul luogo del delitto: l'analisi è stata quasi completata e starebbe dando importanti esiti. Il killer, stando a quanto trapela dagli inquirenti, sarebbe una persona con cui la 50enne aveva un rapporto di conoscenza (un cliente o un altro uomo conosciuto in un locale della zona) e che il pomeriggio del 2 luglio, tra le 18 e le 19, aveva un appuntamento. Un rendez vous fatale, in un luogo appartato, che è costato la vita a Enza.