Due coltellate a collo e mandibola: Vincenza morta dissanguata. Forse è finita in una trappola

Un fendente al collo e uno alla mandibola, con un cacciavite o forse con un coltello che non è ancora stato ritrovato. Così è stata uccisa Vincenza Saracino, la 50enne trevigiana, originaria di Molfetta (Bari), trovata morta nel tardo pomeriggio di ieri, 3 luglio, in un capannone abbandonato in via Maleviste: il decesso è avvenuto forse per dissanguamento (e/o soffocamento) ma sarà l'esame autoptico che sarà svolto dall'istituto di medicina legale di Padova a fare maggiore chiarezza sull'omicidio di Canizzano, dando l'orario del decesso e le sue cause. Sul corpo non vi sarebbero segni di difesa. Secondo la Procura di Treviso non si tratterebbe di una rapina: sul luogo in cui è stato ritrovato il cadavere era presente anche la spesa che la donna aveva acquistato all'Iperlando e la borsetta con una parte dei suoi effetti personali, tra cui il cellulare. Si ipotizza che la donna possa essere caduta in una sorta di trappola, prima di fare ritorno a casa che in linea d'aria dista poche centinaia di metri. A scoprire il cadavere è stata una pattuglia dei carabinieri di passaggio che ha notato la city bike della donna lasciata all'esterno del fabbricato: il cavalletto in particolare spuntava da un cespuglio. In queste ore si continua a cercare l'arma del delitto e altre possibili tracce. Per ora resta avvolto nel mistero il movente dell'omicidio. Si ipotizza che la 50enne possa essere finita in una sorta di trappola, organizzata da qualcuno che voleva ucciderla ma anche questo aspetto resta avvolto nel mistero. Non chiaro se il cadavere sia stato o meno trascinato via. Poco prima delle 18 una telecamera dell'Iperlando di Preganziol ha ripreso la donna mentre usciva dal supermercato con la spesa, con questi stessi abiti con cui è stata ritrovata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.