Delitto a Borgo Capriolo, fissata la data del processo d'Appello

Ci sarà il prossimo 12 dicembre il processo d'Appello a Branko Durdevic, il 38enne rom che l'8 febbraio del 2021, in Borgo Capriolo a Treviso, ferì mortalmente Domenico Durdevic. Il proiettile sparato da Branko raggiunse il 52enne alla testa provocandogli una perdita di materia cerebrale. In primo grado il 38enne venne fu condannato a 29 anni di reclusione anche per il tentato omicidio del genero della vittima Giampiero Petricciolo e della moglie di Joco Vera Olah .

Nel procedimento davanti a giudici veneziani il difensore di Branko Durdevic, l'avvocato Alessandra Nava, chiederà la riqulificazione del reato da omicidio volontario in preterintenzionale. «La corte - ha spiegato il difensore - ha escluso la premeditazione e concesso le generiche, pur non riconoscendo le circostanze attenuanti dovute al fatto che Branko era profondamente segnato dalla continue minacce che veniva da Joco e i suoi familiari. Ma sono tutte cose che ci apprestiamo a far valere nel processo di secondo grado».

Quel pomeriggio del febbraio del 2021 Domenico Durdevic (i familiari sono rappresentati dall'avvocato Francesco Murgia) venne centrato a capo e la ferita risultò poi mortale. Nelle motivazioni del primo processo la Corte aveva motivato che deve essere scartata la premeditazione perché «l'imputato non ha attuato alcuna attività prodromica all'esecuzione dell'omicidio, che si è consumato in maniera del tutto estemporanea, in conseguenza della decisione della vittima di recarsi, unitamente a svariate altre persone e senza alcun tipo di preavviso, in Borgo Capriolo. Non essendo stata raggiunta la piena prova, al dì là dì ogni ragionevole dubbio, in ordine al momento in cui sarebbe maturato il proposito omicidiario poi portato a compimento dall'imputato, si impone quindi l'esclusione della aggravante della premeditazione».