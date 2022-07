Omicidio Domenico Durdevic, una testimone: "Joco non era armato"

«Djoco e gli altri che erano con lui non erano armati di bastoni o spranghe. Io non ho visto nulla, solo una famigliare della vittima che teneva la testa ferita di Durdevic». Lo ha detto una testimone oggi, 4 luglio, nel corso della terza udienza del processo in Corte d'Assise che vede alla sbarra, accusato di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, Branko Durdevic, il 37enne rom accusato di aver aperto il fuoco, l'8 febbraio del 2021 a Borgo Capriolo, su Domenico "Joco" Durdevic. Il 53enne, centrato da un colpo di pistola calibro 9,21, morirà per le ferite dopo tre settimane di agonia.

Pur tra molte contraddizioni, la donna, originaria della Croazia, ha riferito di aver visto due macchine portarsi nelle vicinanze dell'appartamento del presunto killer. Dentro a una c'erano "Joco" e la moglie mentre dell'altra sarebbero scese le due figlie di Domenico e il Giampiero Petricciolo, che era uno dei generi. «Abbiamo sentito gli spari - ha detto la donna - due, forse tre. Sono stati frangenti convulsi, non ricordo quanto colpi siano stati sparati. Siamo scesi e di fronte al nostro garage c'era Domenico Durdevic a terra. Non ho visto spranghe o bastoni, mi pare che il genero tenesse in mano un cellulare, mentre una delle figlie si era accovaciata sul corpo. "Joco" era immobile, sembrava morto».

La versione della testimone, comunque legata da una conoscenza con la vittima, sembrerebbe smentire la versione data da Branko (difeso dall'avvocato Alessandra Nava) secondo cui lo "zio" e gli altri si apprestavano ad una spedizione punitiva armati di spranghe e bastoni. Oggetto della diatriba sarebbe stata figlia piccola che la madre, ex compagna di Riccardo, figlio di "Joco", aveva con sè. La discussione sarebbe iniziata per questo ma poi si sarebbe allargata alle altre figlie di Riccardo (di cui è stata ammessa la testimonianza per quanto l'uomo sia atteso, nel novembre prossimo, dall'udienza preliminare in cui deve rispondere di maltrattamenti proprio nei confronti della ex moglie), che stavano invece con il nonno. Branko, che era da poco uscito di galera, a quel punto sarebbe salito al primo piano della casa ed avrebbe estratto la pistola, una Glock calibro 9 e 21. Poi avrebbe sparato alcuni colpi diretti contro contro lo zio, il genero di questo e le due donne. Uno dei proiettili, probabilmente il secondo partito dalla pistola, avrebbe centrato il 52enne alla nuca.

La pistola, ha riferito in aule un altro testimone, genero di Domenico Durdevic e agli arresti domiciliari per altra causa, gli sarebbe forse stata fornita dal padre della compagna di Branko, Moreno Major. Secondo la deposizione dell'uomo ci sarebbe stato un furgone pronto a portare via Branko dopo l'omicidio. In tutta questa storia sarebbe coinvolto anche Simone Garbin, il giostraio indagato dalla Procura di Treviso per essere stato un supposto mediatore nello scandalo delle case assegnate a Treviso in emergenza abitativa che avrebbe "toccato" anche l'ex dirigente comunale Stefano Pivato.