Rissa e omicidio a Fiera, arrestati due kosovari

Gli agenti della Questura di Treviso hanno arrestato due persone coinvolte nel brutale regolamento di conti tra bande di kosovari avvenuto mercoledì sera, 12 ottobre, all'esterno del bar cinese "La Musa" in viale 4 novembre a Treviso. Nell'aggressione ha perso la vita il 45enne Ragip Kolgeci (foto sotto), anche lui di origini kosovare.

Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto l'omicidio sarebbe avvenuto per un debito di 500 euro non saldato dal figlio della vittima. Uno dei due arrestati si trova al momento piantonato in ospedale a Oderzo mentre l'altro fermato è stato raggiunto dalla polizia nella sua abitazione di Treviso dove si era rifugiato subito dopo l'omicidio. Uno dei due uomini finiti in manette è Walmir Gashi, 32 anni, già coinvolto in un'inchiesta per omicidio stradale. Ai due arrestati sono stati sequestrati spranghe, coltelli e altri oggetti utilizzati nel brutale regolamento di conti nelle strade di Fiera.