Omicidio di Fiera, parenti della vittima minacciano il fratello del killer: fascicolo archiviato

È stato archiviato il fascicolo aperto con l'ipotesi di reato di minaccia a carico di Kastiot, Arsin e Quittim Kolgeci, figlio e nipoti di Ragip Kolgeci, il 52enne di origine kosovara assassinato la sera del 12 ottobre del 2022 a Fiera davanti al bar "La Musa" di viale IV Novembre.

Il fatto sarebbe accaduto il 17 aprile scorso nel corso dell'udienza del processo in cui 10 persone, fra cui Afrim Manxhuka e il nipote Valmir Gashi (rispettivamente colui che avrebbe sferrato la coltellata mortale alla gamba che avrebbe reciso l'arteria della vittima e l'uomo che avrebbe infierito su di lui con un asta di ferro al punto da sfondargli il cranio) sono accusate in concorso di omicidio volontario, duplice tentato omicidio e lesioni personali.

In quella occasione il 54enne Besim Manxhuka (uno degli imputati) che è anche il fratello del 52enne Afrim, sarebbe stato pesantemente minacciato dal figlio e dai due nipoti di Ragip Kolgeci. «La volta scorsa vi è andata bene, la prossima vi uccidiamo tutti» avrebbero detto Kastiot, Arsin e Quittim Kolgeci. Besim, evidentemente sconvolto, aveva voluto rilasciare delle dichiarazioni spontanee alla Corte d'Assise. Il presidente Iuri De Biasi, preso atto delle sue parole aveva disposto che venissero visionate le telecamere di video sorveglianza posto proprio di fronte all'ingresso dell'aula e nei confronti dei tre era stato aperto un fascicolo d'indagine. Ma le telecamere non registrano anche il suono: non c'è insomma la prova che i Kolgeci abbiano minacciato di morte Besim Manxhuka estendo le allusioni anche al resto dei partecipanti alla rissa che sarebbe costata la vita a Ragip.