Omicidio di Fiera, secondo la perizia a uccidere fu la coltellata alla gamba

A essere fatale fu la coltellata alla coscia destra, che provocò la rottura dell'arteria femorale. Il colpo in testa, la bastonata che sarebbe stata inflitta con una mezza appuntita, benchè potenzialmente mortale sarebbe arrivata quando l'uomo era già spirato. La perizia medica, firmata dall'anatomo patrologo Alberto Furlanetto e arrivata da qualche giorno sui tavoli della Procura di Treviso, riscrive parzialmente gli eventi che hanno portato alla morte di Ragip Kolgeci, il kosovaro di 52 anni ucciso lo scorso 12 ottobre in viale Iv Novembre a Treviso, di fronte al bar "La Musa" di Fiera. Per quell'omicidio sono in carcere due connazionali della vittima, Afrim Manxhuka, 51 anni, e il nipote, il 32enne Valmir Gashi. Altri quindici persone, tra cui ci sarebbero tre donne, risultano indagate con l'accusa, a vario titolo, di favoreggiamento e rissa aggravata, anche se quest'ultimo reato potrebbe tramutarsi, nel corso dell'inchiesta, in lesioni personali.

Secondo le prime ricostrizioni Manxhuka avrebbe "tirato" il colpo di coltello che ha provocato una lesione profonda all'interno coscia della gamba, provocando la rottura dell'arteria femorale, mentre Gashi invece avrebbe impugnato la spranga appuntita con cui l'uomo è stato colpito alla parte posteriore della testa. La perizia dice che, contrariamente a quanto si pensava, il colpo che Kolgeci ha ricevuto alla testa dal 32enne sarebbe avvenuto quando l'uomo era già morto per dissanguamento, provocato dal profondo fendente tirato dal 51enne, penetrato all'altezza della gamba e che avrebbe reciso l'arteria. Il legale di Gashi, l'avvocato Mauro Serpico, alla luce di queste risultanze starebbe per presentare una istanza per fare scarcerare il suo assistito (attualmente recluso, come lo zio, nel penitenziario di Santa Bona). Si aggrava invece la posizione di Afrim Manxhuka, che avrebbe affrontato la vittima non tanto per il debito di 500 euro che il 51enne avrebbe vantato nei confronti del figlio della vittima quanto per "lavare" un affronto che Kolgeci avrebbe commesso in Kosovo e che avrebbe "meritato" di essere punito secondo il codice medioevale ancora in vigore nella zone di montagna.

A confermare questo dettaglio sarebbe, secondo gli inquirenti, il numero di persone intervenute sul luogo della tragedia (oltre 20 le persone che sarebbero state indentificate, un numero eccessivo per riscuotere poche centinaia di euro) e il fatto che la il 52enne avrebbe incontrato Manxhuka nel pomeriggio immediatamente precedente ai fatti. Ma la discussione tra le due famiglie non si era conclusa con una riappacificazione e sarebbe stato un ulteriore sgarbo ad aver innescato la miccia che ha portato all'omicidio.