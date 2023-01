Sparatoria a Borgo Capriolo, la compagna di Branko: «Perseguitati da Joco e famiglia»

«La famiglia di Joco non ci lasciava in pace, dicevano che Branko non sarebbe mai stato in grado di creschere la figlia che stava con me. E non è vero che ho contribuito a far scattare la trappola che ha determinato la morte di Domenico: io era in Croazia, come avrei potuto stare a Borgo Capriolo?». Sono queste alcune delle dichiarazioni fatte in aula oggi, 16 gennaio, da Sharon Salvi, la compagna di Branko Durdevic, il 37enne rom a processo perchè accusato dell'omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, di Domenico "Joco" Durdevic, 53enne rimasto ferito a morte con un colpo di pistola calibro 9,21, l'8 febbraio del 2021 a Borgo Capriolo, nel quartiere di Santa Bona a Treviso. Branko è anche accusato di porto d'armi illegale e dei tre tentati omicidi, aggravati dalla premeditazione, del genero della vittima, Giampiero Petricciolo, e di Vera Olah e Samantha Durdevic.

La Salvi, che è sorella di Simone Garbin, figura centrale nell'inchista sulle case popolari a Treviso, ha ripercorso la vicenda partendo dal tempo in cui era legata sentimentalmente a Riccardo Durdevic, figlio di Joco, da cui ha avuto i suoi tre figli. Anni difficili, ha ricordato la donna, in cui quasi subito Riccardo (che è stato accusato di maltrattamenti familiari dalla compagna) si sarebbe mostrato particolarmente geloso, al punto da impedire a Sharon Salvi di avere contatti assidui con i familiari. «Io prendevo il reddito di cittadinanza - ha detto - lui sbarcava il lunario con piccoli lavori. Era ossessionato dal fatto che potessi avere degli amanti, mi rompeva i cellulari, si tratteneva il denaro che ricevevo, mi faceva controllare da una delle sorelle e non lasciava che mi lavassi».

«Era una famiglia in cui succedevano cose che non mi piacevano, che non erano normali - ha detto Sharon - loro picchiavano i vicini e Riccardo una volta si prese una denuncia per aver pestato un giovane da cui doveva avere dei soldi per la droga. Nessuno degli accordi che avevamo preso sui figli è stato rispettato; io e Branko, che nel frattempo avevamo inziato una storia, venivamo letteralmente perseguitati al punto che, a Natale del 2020, presentai anche una denuncia contro Joco, che poi ritirai per il quieto vivere».

Sharon Salvi insiste però su un particolare: «Il giorno in cui Joco morì - ha riferito alla Corte - io ero in Croazia con mia figlia, non avrei mai potuto dire di essere a Treviso per tendergli una trappola mortale. Della pistola che aveva Branko seppi dopo la sparatoria. Lui aveva paura di loro, non si sentiva sicuro a Borgo Capriolo».