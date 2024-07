Omicidio di Fiera, ecco le armi usate nella furibonda rissa

Si erano ritrovati al bar "La Musa" per un vero e proprio regolamento di conti gli imputati a processo per concorso in omicidio volontario e lesioni personali per l'omicidio, avvenuto il 12 ottobre del 2022, di Ragip Kolgeci. Lo si evince dalle "armi" sequestrate dalla Polizia e ritrovate nel luogo dove i due "clan" di kossovari - ma c'era anche degli albanesi e dei macedoni - si erano dati appuntamento per "risolvere" una diatriba che aveva a che fare con un debito di 500 euro e forse anche con la storia di un aborto forzato avvenuto in Kosovo qualche tempo prima e che aveva coinvolto una delle figlie di Kolgeci. Il 52enne fu assassinato quella notte da un fendente all'arteria femorale infertogli dal 52enne Afrim Manxhuka.

I "corpi del reato", mostrati oggi 8 luglio nel corso del processo e rinvenuti nel piazzale antistante il bar di Fiera in cui avvenne il delitto sono i più disparati: si va dal coltello con cui sarebbe stata ucciso la vittima a dei pezzi di legno (probabilmente delle gambe di sedia) con piantato in cima un chiodo appuntito, ad un bastone di forma conica, un'asta di ferro con una base a forma di ferro di cavallo e una spranga.

All'origine di quella spedizione punitiva che costò la vita a Kolgeci forse ci sarebbe stato un debito che il figlio della vittima (costituitosi parte civile e assistito, così la madre e le altre tre sorelle, dall'avvocato Fabio Crea) esigeva da uno degli indagati, che sarebbe stato protetto dai due autori dell'omicidio. Gli imputati sono anche ritenuti i responsabili (sempre in concorso) del tentato omicidio del figlio della vittima, Kastiot, e del nipote Clirim oltre a dover rispondere di lesioni personali aggravate e minacce.

Accusati principali, attualmente in custodia cautelare in carcere, sono Afrim Manxhuka, 51enne anche lui kosovaro (difeso dagli avvocati Mattia Visentin e Luigi Fadalti) e il nipote, il connazionale 32enne Valmir Gashi (difeso dall'avvocato Mario Serpico). Il primo avrebbe colpito Kolgeci all'aorta con una pugnalata data coscia sinistra mentre il secondo avrebbe infierito sul 52enne con una mazza data in testa.