Delitto di Fiera, sul movente l'ombra di una faida tra famiglie

Torna a riaffacciarsi il groviglio di vendette legate al "Kanun" come movente dell'omicidio di Ragip Kolgeci, il 52enne kossovaro assassinato la sera del 12 ottobre del 2022 a Fiera, davanti al bar "La Musa" di viale IV Novembre. Nell'udienza di oggi 18 luglio è stata sentita come testimone la figlia della vittima, la stessa donna che, nei mesi precedenti al fatto di sangue, sarebbe stata "costretta" ad un aborto da parte del fidanzato, poi finito vittima di un pestaggio da parte di Kastiot Kolgeci, figlio di Ragip.

La ragazza, che ha riferito di essere arrivata in Italia dal Kosovo per fare una sorpresa al padre tre giorni prima del fatto di sangue, ha raccontato che in una telefonata il nipote di Ragip l'aveva avvisata che qualcuno, a Treviso, avrebbe potuto nuocere al fratello. "Kastiot - ha detto ai giudici della Corte d'Assise - aveva avuto da ridire con il mio ragazzo che mi aveva fatto del male. Di mezzo c'era andato anche mio padre, "visitato" in Kosovo da alcune persone che lo avevano aggredito. Per quella rissa mio papà è anche stato in prigione".

Poco dopo le esequie sempre il nipote di Ragip Kolgeci le avrebbe confidato che un altro kossovaro, il 52enne Afrim Maxhuka che colpì Ragip con una coltellata alla gamba perforandogli l'arteria, sarebbe stato pagato per fare del male alla vittima. E' da questo intreccio, regolato dall'antico codice tribale di comportamento del Kosovo, che sarebbe scaturito l'omicidio. Nel 2020 la figlia di Kolgeci sarebbe rimasta incinta in Kosovo ma il fidanzato l'avrebbe obbligata ad abortire. La storia dell'interruzione della gravidanza sarebbe venuta all'orecchio di Kastiot (costituitosi come parte civile insieme agli altri parenti di Ragip, assistiti dall'avvocato Fabio Crea) che nel dicembre dello stesso anno, approfittando di un periodo di ferie, sarebbe tornato nel paese d'origine e avrebbe affrontato l'ex ragazzo della sorella picchiandolo. Due mesi dopo la vittima del pestaggio si vendica facendo visita a Ragip Kolgeci, che al tempo lavorava in un bar. Il risultato è un violento litigio. Il 52enne nell'occasione avrebbe anche sparato un colpo di pistola fortunatamente andato a vuoto.

L'ex fidanzato della figlia di Kolgeci avrebbe quindi contatto Afrim Manxhuka promettendogli del denaro se avesse ridotto Kastiot, reo di averlo sottoposto al pestaggio, su una "sedia a rotelle". Ma il 52enne declina l'offerta quando scopre che lui e l'obiettivo hanno più di qualche amicizia in comune. La questione dei 500 euro prestati dal giovane Kolcegi ad un altro kosovaro, protetto da Manxhuka, sarebbe stata insomma soltanto una scusa. La sera prima dell'omicidio Manxhuka avrebbe affrontato l'uomo assassinato intimandogli di chiedergli scusa in ginocchio, davanti a 25 testimoni, per il “fastidio” causato ai suoi protetti. Kolgeci però si rifiuta: quella sera allora Afrim, il nipote Valmir Gashi (difeso dall'avvocato Mauro Serpico) e una ventina di altre persone si presentano alla "Musa" e ingaggiano una vera e propria rissa con il gruppo dell'uomo ucciso. Nel corso del terribile parapiglia il Ragip viene pugnalato all'interno coscia. Il colpo di coltello raggiunge l'aorta, provocandone la morte in pochi istanti per dissanguamento.