Omicidio Fiera, Afrim Manxhuka rinuncia a farsi interrogare

«E' in uno stato psicologico sofferente, alla fine non se l'è sentita di affrontare l'interrogatorio». Lo ha detto oggi Luigi Fadalti, difensore (insieme all'avvocato Mattia Visentin) di Afrim Manxhuka, il kossovaro 51enne accusato, con il nipote Valmir Gashi (difeso dall'avvocato Mauro Serpico) dell'omicidio volontario, in concorso con altre 10 persone, del connazionale 52enne Ragip Kolgeci, avvenuto la sera del 12 ottobre scorso a Fiera, davanti al bar "La Musa" di viale IV Novembre.

Manxhuka sarebbe la persona che avrebbe colpito con un coltellata Kolgeci: il fendente raggiunse il 52enne ad altezza dell'interno coscia destro provocando uno shock emorragico conseguente a ferita penetrante con lesione della vena femorale. Praticamente morì dissanguato. Solo quando era già terra agonizzante Kolgeci fu raggiunto da un colpo alla testa, che sarebbe stato sferrato da Gashi con una barra metallica, che gli provocò un trauma cranico con sfondamento della volta.

Chiuse l'inchiesta ai dieci indagati era stato dato il tempo per farsi ascoltare dagli investigatori o far recapitare una memoria difensiva. Da qui era nata l'intenzione del 51enne di farsi ascoltare dal pubblico ministero. Ma Manxhuka alla fine ci ha ripensato. Per lui, a questo punto, resta soltanto la richiesta di rinvio a giudizio. Il difensore precisa comunque che nel corso delle indagini non sarebbe emersa alcuna traccia biologica che leghi il 51enne agli oggetti che sarebbero stati usati per il pestaggio mortale di Kolgeci, che avrebbe avuto come movente 500 euro che il figlio della vittima pretendeva da un uomo che sarebbe stato protetto dei due assassini.