Vincenza picchiata e colpita con cinque coltellate, fatale un fendente alla carotide

Una lite furibonda, l'aggressione, forse a pugni e poi le coltellate, ben cinque (e non solo due come era parso da un primo esame sulla salma), tutte sulla parte sinistra del volto. Sono solo alcuni degli esiti dell'autopsia che stamattina, 6 luglio, il patologo Claudio Terranova, professore associato all'istituto di medicina legale dell'Università di Padova, ha svolto sul cadavere di Vincenza Saracino, la 50enne ritrovata morta nel tardo pomeriggio di mercoledì in un casolare abbandonato da anni di via Maleviste, nella zona di San Vitale, quartiere di Canizzano, a poche centinaia di metri dalla casa in cui viveva con il marito, Fabio Stefanato, e la figlia 18enne, Matilde.

La donna è stata attirata in trappola nel casolare, forse da una persona conosciuta, nel tardo pomeriggio di martedì scorso, 2 luglio, mentre stava tornando a casa dal posto di lavoro, il sexy shop di via Gagliazzo a Preganziol in cui lavorava con il marito: qui, durante questo strano appuntamento, dai contorni ancora avvolti nel mistero, è stata colpita al volto almeno con un paio di violenti pugni, tanto da riportare la frattura di mandibola e zigomo. Sono poi seguiti cinque fendenti, tutti nella zona sinistra, tra collo e mandibole. L'assassino avrebbe utilizzato un coltello e non un cacciavite come inizialmente ipotizzato. Ad essere letale è stato un fendente alla carotide che ne ha portato alla morte per dissanguamento. Presenti infine dei segni presenti sulle braccia: forse Vincenza ha tentato disperatamente di difendersi dal suo aguzzino.