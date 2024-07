Un'unghia spezzata e lividi sulle braccia, Vincenza si è difesa: è caccia a impronte e Dna

L'unghia di una mano spezzata, dei lividi sulle braccia. Vincenza Saracino, la 50enne trovata morta mercoledì scorso all'esterno di un casolare di via Maleviste a Treviso, nel quartiere di Canizzano, avrebbe cercato di difendersi dall'aggressore che con cinque coltellare, tutte sulla parte sinistra, tra lo zigomo e il collo, l'ha uccisa, lasciandola agonizzante. Durante l'autopsia che si è svolta sabato scorso è stato repertato, sotto le unghie della donna, del materiale biologico, con l'auspicio che possa essere utile alle indagini e a ricavare il Dna del killer. Non vi è ancora certezza però che sia possibile ottenere un profilo genetico, spiegano gli investigatori del nucleo investigativo di Treviso. In questi giorni l'inchiesta sta proseguendo con gli interrogatori di alcune persone vicine a "Enza" e al marito Fabio Stefanato (che non è indagato e non avrebbe nessun tipo di coinvolgimento nel delitto), già sentite dagli inquirenti nelle ore immediatamente successiva all'omicidio. Resta il giallo del movente. Perchè volere la morte della 50enne? Su questo aspetto nulla trapela dagli inquirenti che starebbero tuttavia seguendo la pista del delitto passionale, di qualcuno che stesse perguitando la donna. Continua intanto l'analisi degli occhi elettronici che avrebbero ricostruito il tragitto attraversato dalla donna in sella alla sua bici elettrica, fino al capannone, nel tardo pomeriggio del 2 luglio. Nei video potrebbe essere stato registrato anche il passaggio del mezzo utilizzato dall'assassino. Non è ancora stata fissata intanto la data del funerale.