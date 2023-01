Incidente sul lavoro a scuola, addetto alle pulizie cade in palestra: è in coma

Un addetto alle pulizia di circa 60 anni, trevigiano, si trova ricoverato al Ca' Foncello di Treviso, in terapia intensiva e in prognosi riservata, a causa di un grave incidente sul lavoro avvenuto lunedì scorso, verso le 17 circa, nella palestra dell'istituto "Mazzotti". L'episodio è emerso solo nelle ultime ore. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe utilizzato il seggiolone dell'arbitro da volley per salire e azionare una manovella, sistemata sopra la porta della palestra a due metri di altezza, al fine di alzare i canestri e consentire così l'utilizzo del campo da pallavolo ai giovani atleti. L'uomo, a causa di una disattenzione o forse un malore, è caduto a terra sbattendo violentemente il capo. Il 60enne, soccorso dal Suem 118, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del nosocomio trevigiano dove gli è stato riscontrato un fortissimo trauma cranico, diagnosi che ha indotto i medici a sottoporlo ad almeno due interventi chirurgici. Da una settimana l'uomo è sedato, in coma farmacologico. Sull'incidente il nucleo Spisal dell'Ulss 2 ha effettuato tutti gli accertamenti del caso.