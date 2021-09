Operazione dei carabinieri, tre denunciati per reati contro il patrimonio

Nei guai sono finiti un 21enne di Palermo accusato di truffa, un romeno 22enne per il furto di un cellulare e una donna ucraina che aveva rubato in un grande magazzino

Tre soggetti, due uomini e una donna, autori di reati contro il patrimonio, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria all'esito di attività di contrasto operate in citta' e provincia dai militari dell'arma.

A Castelfranco Veneto i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per truffa un pregiudicato 21enne originario di Palermo. L'indagato, nell’ambito della trattativa per l'acquisto di due carburatori per auto, pubblicati su sito internet, inducendo in errore il venditore, un meccanico 47enne da Castello di Godego, gli faceva versare la somma complessiva di euro 1000 su una sua carta prepagata, per poi rendersi irreperibile.

A San Biagio di Callalta militari del locale comando arma hanno invece deferito in stato di liberta' per ricettazione P.I., 22enne rumeno che veniva trovato in possesso di uno smartphone del valore di 170 euro, risultato provento di furto perpetrato in Treviso e denunciato da uno studente 18enne del posto. lo smartphone è stato restituito all'avente diritto.

Infine i carabinieri di Motta di Livenza, hanno denunciato per furto una 55enne di origini ucraine che mercoledì, 8 settembre, scorso aveva sottratto alcuni capi di abbigliamento dall'esercizio commerciale "Ovs" di via Milano venendo fermata, dopo avere oltrepassato le casse, da personale addetto alla vigilanza che ha poi allertato i carabinieri.