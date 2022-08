Incendio devasta negozio di ortofrutta, evacuata una palazzina di dodici appartamenti

Il rogo è divampato nel pomeriggio, attorno alle 14.30, forse a causa del malfunzionamento del motore di un frigo o per un corto circuito. L'allarme è scattato a Treviso, in viale Francia, nella zona del "Biscione" di San Paolo. Al lavoro i vigili del fuoco e la polizia locale

Paura nel pomeriggio di oggi, 1 agosto, nel quartiere trevigiano di San Paolo, in particolare nella zona del "Biscione" di viale Francia. Un incendio ha interessato, devastandolo, il negozio di ortofrutta "Da Ferdi", una delle storiche attività della zona, aperto da oltre quarant'anni. Le fiamme si sarebbero sprigionate da un frigo sistemato in uno sgabuzzino e il fuoco si è poi propagato agli espositori della merce e al resto del materiale presente all'interno. I residenti, vedendo il fumo uscire dalla serranda, hanno subito lanciato l'allarme (erano le 14.30 circa) ai vigili del fuoco che sono intervenuti rapidamente, evitando conseguenze peggiori al resto dello stabile che fortunatamente non ha registrato danni. Sono stati immediatamente evacuati ben dodici appartamenti che si trovano nella palazzina ai piani superiori del negozio: si trattava soprattutto di anziani. Sul posto intervenuta la polizia locale con diversi tra vigili e vigilesse che ha cinturato la zona per consentire ai pompieri di operare in sicurezza. Ferdinando Evarelli, marito della titolare del negozio, Antonella Callegher, aveva chiuso l'attività alle 13.30 circa: il sospetto è che a causare l'incendio possa essere stato un nuovo motore installato sul frigorifero da cui si sono poi propagate le fiamme. I danni all'attività sarebbero molto ingenti: tra qualche giorno, forse giovedì, l'ortofrutta avrebbe chiuso per ferie.