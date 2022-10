Malore improvviso prima di prelevare una scolaresca: Oscar Bonazza muore a 63 anni

Stava andando a prelevare una scolaresca all'istituto agrario Duca Degli Abruzzi, in via Merlin a Padova. Doveva portare il gruppo di studenti all'aeroporto di Venezia con il bus della società Baldoin Viaggi di Treviso, per cui lavorava. Invece l'autista, il 63enne Oscar Bonazza di Quarto d'Altino, non ha neanche fatto in tempo a caricare gli studenti sul bus, perché si è sentito male sul piazzale davanti alla scuola e si è accasciato a terra.

Soccorso da un'ambulanza, è stato portato subito all'ospedale, dove però poco dopo il suo cuore ha smesso di battere. «Un uomo esemplare per la sua bontà, un lavoratore che si impegnava molto», lo ricordano i conoscenti. A Quarto d'Altino, dove abitava con la moglie Vera Fregonese, titolare di un negozio di abbigliamento proprio in centro, la notizia della sua scomparsa si è diffusa in poche ore, lasciando un grande vuoto tra chi lo conosceva e che, adesso, si prepara a dargli l'ultimo saluto. Il funerale sarà celebrato sabato 22 ottobre alle 10 nella chiesa di Quarto d'Altino e a celebrarlo sarà il fratello, don Natalino Bonazza, parroco delle chiese Corpus Domini di Mestre e San Giuseppe di viale San Marco.

«Abbiamo perso un valido collaboratore - commentano i fratelli Davide e Marco Baldoin che gestiscono la società di trasporti - Da anni lavorava con noi ed era un uomo conosciuto in tutto l'ambiente per la lunga esperienza come autista. Lo avevamo soprannominato "pipa de fero", perché aveva sempre tra le mani una grossa sigaretta elettronica, molto grande e pesante. È una perdita improvvisa che ci lascia sgomenti e che ha destabilizzato tutta quanta l'azienda. A nome di tutti noi famiglia Baldoin, e di tutti i colleghi, le più sentite condoglianze alla famiglia». Anche il sindaco Claudio Grosso ha espresso la sua vicinanza personale e quella di tutta la comunità alla famiglia.