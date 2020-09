Appicca incendio all'ospedale Ca' Foncello, preso il piromane

Un trevigiano di 58 anni, già noto alle forze dell'ordine e con gravi problemi psichici, è stato fermato all'alba di oggi, mercoledì 16 settembre dagli agenti delle volanti della polizia di Treviso dopo aver appiccato un incendio in un corridoio del reparto di terza chirurgia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il rogo ha riguardato un cestino, alcuni cartoni ed un bancale di legno. Gli agenti, subito intervenuti con un estintore, hanno spento le fiamme e bloccato poco dopo il piromane. L'uomo, accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, sarà denunciato. A dare l'allarme al 113, verso le 5.30 circa, era stato il personale del reparto ospedaliero. I danni sono stati fortunatamente molto limitati e hanno riguardato il solo pavimento in linoleum, leggermente annerito. Sul posto, per un sopralluogo, sono giunti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso che hanno provveduto a disperdere il fumo. Non è stato necessario evacuare il reparto e non si sono registrati ne' feriti ne' intossicati. Intervenuto precauzionalmente anche personale del Suem che tuttavia non ha dovuto compiere interventi.

