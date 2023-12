Addio a “Bicio”, si spegne a 49 anni lo chef dell’Osteria Ostile

Si è spento all'ospedale Ca' Foncello nella notte tra lunedì e martedì, lasciando nel dolore non solo la sua famiglia e chi divideva con lui le giornate e le serate al lavoro, in cucina e dietro al bancone, ma anche centinaia di clienti e amici che amavano la sua "creatura", l'Osteria Ostile di via Inferiore, il ristorante avviato nel 2010 e diventato in breve tempo meta della Treviso che conta e del mondo del rugby trevigiano e non solo. Fabrizio Chies aveva 49 anni e da tempo soffriva di una grave insufficienza epatica: l'ultimo ricovero, per un'influenza, gli è stato fatale. Inutile purtroppo il trattamento farmacologico a cui è stato sottoposto. "Bicio", come tutti lo conoscevano, aveva fatto del locale un luogo di incontro anche e soprattutto per ex giocatori della palla ovale (spesso qui si svolgeva il terzo tempo, tra brindisi e piatti di pesce) e lui stesso, da giovanissimo, aveva praticato come sport prima di dedicarsi al suo grande amore, la cucina. Chies, ricordato da tutti per la sua generosità, era figlio d'arte: il padre Mario, oggi 79 anni, aveva gestito ristoranti nel veneziano e in montagna. Proprio un malore improvviso di papà, portò Fabrizio alla guida di quella che all'epoca era l'attività di famiglia, la Cavana del Sile, all'epoca il circolo degli ospedalieri. Lui che sognava di disegnare orologi, dopo gli studi al "Brandolini", si trovò in cucina e quella dello chef è diventata la sua professione. Dopo 10 anni alla "Cavana" ecco l'esperienza "Da Chies", vicino all'hotel Carletto e quindi, dal 2010, l'osteria "Ostile" che in suo onore, ieri, 12 dicembre, ha scelto di tenere aperti ugualmente i battenti ricordando "Bicio" come lui avrebbe voluto. Con un brindisi. Impossibile però sorridere, se non con un pizzico di amarezza. Il funerale si terrà lunedì prossimo, 18 dicembre, alle ore 11 alla casa funeraria Trevisin di viale Felissent a Villorba.