Sbaglia manovra, suv finisce nel plateatico del ristorante

Mentre cercava di posteggiare il suo suv, un Nissan Murano, ha perso il controllo del mezzo che ha travolto fioriere e tavolini del plateatico del ristorante "Osteria Ostile" di via Inferiore, nel centro storico di Treviso. A vivere questa brutta disavventura è stato un 82enne di Ponzano Veneto. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito e i danni sono stati limitati. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Treviso. A tradire l'anziano forse il cambio automatico.