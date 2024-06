E' stato per 37 anni l'anima dell'osteria dalla Gigia, Treviso piange Ovidio Gobbo

"Da questa sera Ovidio non è più fisicamente con noi ma ci resteranno i sorrisi le battute e il grande affetto". A dare la triste notizia, sabato sera, 15 giugno, è stata la figlia Martina, con un post su Facebook. Ovidio Gobbo, per 37 anni gestore con Alessandro "Sandro" Valiera della storia osteria dalla Gigia, si è spento a 76 anni dopo une breve malattia che non gli ha lasciato scampo. Dal 1982 all'agosto 2019 Sandro e Ovidio sono stati dietro al bancone di uno dei locali più iconici del centro storico di Treviso: quando venne la decisione di passare la mano, decisero di non cedere l'attività ma di darla in gestione, tanto era il loro amore per quel luogo.

Con una note il sindaco di Treviso Mario Conte ha espresso cordoglio per la scomparsa dello storico oste trevigiano, per 37 anni. «E’ una notizia che mi rattrista molto. Con Ovidio se ne va un pezzo della nostra storia» le parole del primo cittadino «All’osteria dalla Gigia di via Barberia, al fianco di Sandro Valiera, ha coccolato migliaia di trevigiani e non, diventando un’istituzione e un simbolo della “trevigianità”, quel modo di ospitare e coinvolgere caratteristico della nostra comunità. Ovidio era un uomo discreto e gentile che era riuscito, con i suoi modi, la cortesia e la professionalità, ma soprattutto l’amore per il suo mestiere, per il cliente e per la qualità, a promuovere la nostra Città come esperienza da vivere, rendendo l’oste un riferimento e un amico. Porgo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a chi gli ha voluto bene».