Funerali "bloccati" per l'ex parroco di Santa Maria Maggiore: disposta l'autopsia

Funerale bloccato a meno di 24 ore dalla data fissata. Si tinge di mistero la morte di padre Luigi Bassetto, per dieci anni parroco della basilica di Santa Maria Maggiore, deceduto a 80 anni presso l'ospedale di Feltre. Quando era ormai tutto predisposto per le esequie, con la cerimonia funebre fissata per oggi 21 giugno alle 10 a Santa Maria Maggiore i magistrati bellunesi hanno chiesto di bloccare tutto per valutare se il decesso del sacerdote sia dovuto ad «eventuali responsabilità in ambito sanitario». E' stato quindi chiesto alla Direzione Sanitaria di Belluno di fare degli accertamenti sulla salma. L'esame post mortem sarà eseguito nei prossimi giorni.

Don Bassetto era molto conosciuto in città. Originario di Roncade, dove era nato il 17 marzo 1944, era stato parroco della Basilica di Santa Maria Maggiore per 10 anni, dal 2000 al 2010, per fare ritorno poi nel 2018 ma solo per un anno. A causa di un ictus, l'anno seguente, aveva abbandonato l'incarico pastorale.

Il 9 aprile 2021 padre Luigi aveva celebrato il 50esimo di sacerdozio nella chiesa del castello di Quero, casa dei padri Somaschi dove, a causa delle limitazioni del covid, avevano partecipato solamente i volontari che lo assistevano nel suo percorso di riabilitazione. Nella sua vita sacerdotale padre Luigi aveva prestato servizio come superiore in diverse case e istituti dei padri Somaschi: a Quero come a Bellinzona, a Como e a Treviso, quindi a Somasca, Milano e, da ultimo, prima della malattia, aveva ricevuto l'incarico di supervisore della formazione degli operatori negli istituti Somaschi.