Minacce dei no vax al sindaco di Treviso, Mario Conte: «Fai il moralista, sei solo nazista»

«Conte fai moralista, sei solo nazista». E' la scritta, tracciata con la "solita" vernice rossa e con l'infondibile doppia W cerchiata, la firma del movimento no vax, comparsa nella notte all'ingresso dell'istituto per geometri Palladio di via Tronconi a Treviso. L'episodio è già stato denunciato alle forze dell'ordine che ora passeranno al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le minacce al sindaco seguono di pochi giorni quelle già comparse su alcuni canali di Telegram. «Deturpare edifici pubblici con queste scritte è un insulto alla CIttà e alla democrazia»: questo il laconico messaggio del primo cittadino. Nell'inverno scorso, quello a cavallo tra il 2021 ed il 2022, erano stati numerosi e frequenti i raid vandalici dei no vax con scritte che erano comparse numerose soprattutto all'esterno di istituti scolastici, soprattutto in periferia, e sulle pareti esterne dello stadio di Monigo (tra le strutture più bersagliate). Le indagini avviate dalla Digos della Questura di Treviso e dai carabinieri non hanno mai avuto esito: gli autori, ben attenti ad evitare telecamere e controlli, sono rimasti almeno finora impuniti.