Minorenne palpeggiata dal nuovo compagno della madre, 60enne in Tribunale

L'avrebbe toccata e palpata, insidiata per circa un anno fino a quando ne ha parlato con il padre che ha presentato denuncia. E' successo nel 2017 a una ragazza di 16 anni, in un comune dell'hinterland di Treviso. Il responsabile sarebbe un uomo di 60 anni, nuovo compagno della madre che, separatasi dal marito, si era trasferita nella Marca dalla Lombardia ed era andata a vivere con lui. «Ma sulla sfondo di questa denuncia - dice il difensore dell'uomo, l'avvocato Stefano Zoccarato - si staglia l'ombra di un divorzio tribolato da parte dei due genitori. Per noi su questa storia insiste anche una questione di manipolazione da parte del padre della presunta vittima».

Del resto tutto il processo, cominciato ieri 10 ottobre, gira intorno alle parole della ragazza (costituitasi come parte offesa) opposte alla versione dell'imputato, che persevera nel professarsi innocente. La giovane, peraltro, risulterebbe anche imputata in un procedimento che si tiene davanti ai giudici minorili presso una procura lombarda, in cui deve rispondere di maltrattamenti nei confronti proprio del padre, avvenuti quando i genitori stavano ancora insieme.

Sempre ieri si è celebrata la prima udienza nel processo (questa volta l'accusa è di atti sessuali su minorenne) che affronta il caso di un uomo di 50 anni (difeso dall'avvocato Fabio Crea) accusato di aver abusato della figlia della compagna. La presunta vittima, al tempo dei fatti, aveva solo 13 anni. La vicenda, avvenuta in un comune dell'hinterland di Conegliano, racconta di una giovane costretta a subire le attenzioni particolari dell'adulto, che si sarebbe mostrato nudo alla minore e avrebbe più volte tentato anche degli approcci finalizzati ad avere un rapporto orale.

Gli abusi, che sarebbero andati avanti dal 2019 al 2021, avrebbero segnato anche la salute psicologica della ragazzina (difesa a processo dall'avvocato Denis Domenin), fino a quando confidatasi con il padre, ha deciso di sporgere denuncia. Nel procedimento, in cui il papà (che ha avuto l'affidamento della figlia) si è costituito come parte civile per sé e per la ragazzina, sono numerosi i testimoni portati dall'accusa. Tutti sono amici della presunta vittime, che sarebbero pronti a testimoniare di aver sentito la giovane parlare delle avances subite. Tra le prove a carico dell'imputato ci sarebbero anche dei messaggi telefonici dell'imputato che, secondo le indagini svolte dalla Procura, sarebbero inequivocabili.