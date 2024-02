Preso a calci e pugni alle casse del supermercato: «Serve una guardia giurata fissa»

Il supermercato Pam di Treviso torna sotto i riflettori della cronaca dopo la brutale aggressione avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 21 febbraio, a due passi da piazza Borsa. Un operaio 40enne di origini marocchine, sposato e padre di quattro figli, è stato preso a calci e pugni in faccia da un giovane ubriaco che lo ha aggredito davanti alle casse automatiche del supermercato.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'aggressione è avvenuta verso le ore 18. Il 40enne stava per pagare due lattine di birra quando davanti a lui un giovane mai visto prima con il naso e il labbro sanguinante, si è girato di scatto verso di lui e gli ha detto: «Cosa mi sfiori i capelli?» Pochi istanti dopo gli ha tirato un pugno in bocca. Il 40enne, nonostante lo choc, ha reagito subito e risposto alle botte dell'aggressore. Nel corpo a corpo, i due hanno seminato il panico nel supermercato. I dipendenti hanno dato subito l'allarme e così sul posto polizia locale e gli agenti della questura sono riusciti a mettere fine all'aggressione prima che uno dei due finisse in pronto soccorso. I due uomini sono stati entrambi identificati, mentre i poliziotti hanno raccolto le testimonianze di commessi e clienti. L'operaio aggredito denuncerà il suo aggressore, nel frattempo il personale del Pam torna a chiedere più sicurezza per il supermercato del centro. La guardia giurata anti-baby gang presente il sabato sembra non bastare più. La richiesta è che ci sia una guardia di turno per tutti i giorni della settimana.