Molesta i dipendenti del Pam, aveva il divieto di dimora in città: arrestato

Ha molestato i dipendenti del supermercato Pam di via Zorzetto e quando gli agenti delle volanti sono intervenuti, su richiesta dei responsabili dell'attività, sono stati costretti ad arrestarlo. Il singolare episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 15 maggio. A finire in manette un 46enne, pluripregiudicato e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale: a suo carico era stato emesso anche un divieto di dimora nella città di Treviso e per questo motivo l'uomo (che ha cercato inutilmente di darsela a gambe verso i giardinetti di Sant'Andrea) è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari nella sua abitazione, in un Comune della cintura urbana di Treviso.

Se la sono cavata invece con una denuncia i protagonisti di una violenta rissa avvenuta lunedì scorso, 13 maggio, alle 18 in via Castellana. Tre cittadini nigeriani, tra i 20 e i 30 anni, hanno iniziato a darsele di santa ragione, al culmine di una lite. A contattare il 113 sono stati alcuni residenti. Gli agenti delle volanti hanno sequestrato due coltelli e un bastone, armi che se usate avrebbero rischiato di trasformare in tragedia l'accaduto.

Isidoro Grammauta nuovo dirigente delle volanti

Il Questore della Provincia di Treviso, Manuela De Bernardin, ha disposto movimenti e nuovi incarichi per i Funzionari della Polizia di Stato della Questura. Il Commissario Isidoro Grammauta, classe ’65, già vice dirigente della squadra mobile di Treviso, dove ha prestato servizio negli ultimi 36 anni, assumerà l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (l'ufficio volanti). Il Commissario Capo Roberto Scardino, già dirigenti delle Volanti, è stato assegnato all’Ufficio Immigrazione della Questura, dove, con il pensionamento per raggiunti limiti d’età del Commissario Capo Maria Moro, assumerà la dirigenza dell’Ufficio. Il Questore De Bernardin ha formulato ai due funzionari i migliori auguri per i nuovi incarichi.