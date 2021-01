Tenta di entrare nel market senza mascherina, 45enne bloccata

C'è voluto l'intervento della polizia locale di Treviso, nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 gennaio, per far desistere una 45enne, senza fissa dimora, che pretendeva di entrare all'interno del supermercato Panorama di viale della Repubblica, senza indossare la mascherina. L'episodio è avvenuto alle 14.30 circa. Sia i clienti che il personale del Panorama hanno impedito alla donna di entrare, tanto che questa ha dato in escandescenze. Gli agenti della polizia locale hanno offerto alla 45enne una mascherina da indossare ma lei l'ha rifiutata: la donna è stata quindi portata presso il comando di via Castello d'Amore per essere identificata. In seguito è stata rilasciata e nei suoi confronti la polizia locale ha chiesto una valutazione medica circa il suo stato psico-fisico.