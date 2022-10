Stroncato da un infarto, addio all'architetto Paolo Giordano

Un infarto improvviso lo ha colpito ieri, domenica 9 ottobrre, e purtroppo a nulla sono valsi i soccorsi. Lutto a Treviso per l'improvvisa scomparsa di Paolo Giordano, stimato e apprezzato architetto, mancato all'età di 59 anni. Giordano, padre di due figli, è stato sempre impegnato nel sociale ed è soprattutto ricordato come uno tra i primi sostenitori del progetto Open Piave, per il recupero dell'ex presidio di via Monterumici, sostenendo i giovani del centro sociale Django dagli attacchi di Lega e centrosinistra.

Così ha scritto l'associazione Moving school 21, di cui Giordano faceva parte:"Il nostro Paolo Giordano ci ha lasciati. Il nostro gigante buono amato dai bambini. Creativo, disponibile, geniale. Una colonna portante del nostro team. Sempre pronto a nuove sfide. Oggi è solo silenzio. Paolo, siamo tutti qui a salutarti scrutando un orizzonte che non vediamo".

"Ciao Paolo! Oggi come Don Durito ci troviamo a fare una cosa che mai avremmo voluto, salutare una persona che in noi ha creduto sempre e che con noi ha voluto fortemente collaborare" ha scritto sulla propria pagina social l'associazione Don Durito, realtà del sociale sostenuta dal 59enne "Paolo Giordano ci ha lasciato ieri pomeriggio. Siamo sicuri che tutti i semi che lasciato continueranno a crescere, non possiamo non essergli grati per tutte le esperienze che abbiamo condiviso insieme, in particolare quando si parlava di quel connubio magico tra legno e attività per l'infanzia. Ci mancherà lavorare insieme a te in mezzo alle nostre risate che si mescolavano con quelle dei più piccoli, ci mancherà vederti arrivare in laboratorio a mostrarci i tuoi attrezzi sempre più fighi dei nostri e ci mancheranno un sacco di altre cose. Che la terra ti sia lieve Paolo".

Il ricordo del centro sociale Django di Treviso

Ciao Paolo! Che cos'è generosità? Generosità vuol dire spendersi e mettere a disposizione energie, competenze od idee per qualcosa che non attiene (almeno non interamente) alla propria sfera personale. Noi ce lo ricordiamo bene caro Paolo, quella domenica di Marzo in cui ti sei presentato al centro sociale occupato Django: "voi avete liberato uno spazio, lo avete sottratto all'abbandono. Ora diamogli un nuovo significato, mettiamolo a disposizione di tutti, invitando altre persone con le loro idee".

Questo nuovo significato, che porta il nome di "progettazione partecipata", è stata una idea tanto innovativa e spiazzante che ha prima convinto noi e poi messo l'allora amministrazione all'angolo: o sgomberare senza se e senza ma, o essere costretti a cedere quello spazio. Ci ricordiamo bene le giornate passate a guardare progetti, a pavimentare, a litigare su come fare cosa e quando. Noi non possiamo sapere cosa sarebbe stato della nostra storia se quel giorno tu non fossi entrato dal nostro cancello.

Quel che è certo è che oggi, dopo 8 anni, noi siamo ancora qua, e dentro la nostra storia ci sei anche tu, con la tua figura imponente e la tua sigaretta sempre in bocca. E le storie, pur nascendo dalla carne viva di chi le costruisce, restano impresse nella mente di chi ha voglia di ascoltarle ben oltre la durata delle nostre vite. Il dolore sordo per la tua perdita improvvisa non sarà di certo attenuato da queste poche righe, ma ci teniamo a dirlo: Grazie Paolo. Le compagne ed i compagni del centro sociale Django.