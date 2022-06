Addio a Paolo Mattarollo, fondatore della storica concessionaria di Villorba

Tutti lo chiamavano "Il ragioniere", un appellativo che lo ha accompagnato fin dalla gioventù, quando conseguì il diploma al Collegio Vescovile Pio X di Treviso. Quello di oggi, 8 giugno, è un giorno di lutto per l'imprenditoria trevigiana: è mancato, all'età di 85 anni, Paolo Mattarollo, storico fondatore dell'omonima concessionaria di Villorba, una delle realtà storiche nel settore della vendita di automobili della Marca e non solo. Nato nel 1936 in via Riccati a Treviso, Mattarollo ha lavorato con la famiglia d'origine, fin dagli anni '70, nell’ambito della vendita di biciclette e motociclette. Nel 1974 la svolta con l'ingresso nel settore delle automobili, con la fondazione della concessionaria d'auto che ancora oggi si trova a Villorba, lungo la strada statale Pontebbana. Nella terra natia si sono dunque concretizzati i suoi progetti, familiari e lavorativi.

Da tutti "Il ragioniere" è ricordato come un uomo scrupoloso, attento, concreto e visionario: ha sempre dimostrato amore per il suo lavoro e per il suo territorio, tanto da tramandare la stessa passione anche ai figli, Michela e Gian Paolo. Chi l’ha conosciuto può ricordarne il carattere caparbio e coraggioso, la dedizione al lavoro e la sua organizzazione meticolosa, la grande passione per la musica classica e la sua sensibilità culturale. Uomo attivo nella vita sociale e cittadina, tanti sono gli eventi e i festival musicali da lui organizzati per onorare la sua passione e la sua città coinvolgendo sempre i cittadini trevigiani. Per il 90° anniversario dalla fondazione della sua azienda, Mattarollo volle organizzare un concerto che vide la partecipazione del grande violinista Uto Ughi.

Paolo Mattarollo lascia il figlio Gian Paolo e la figlia Michela, con il marito Corrado e l’amata nipote Azzurra Arduini. La cerimonia funebre si terrà venerdì 10 giugno, alle ore 10.30, presso la chiesa Sant’Agnese a Treviso.