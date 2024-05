Bando parcheggi a Treviso, bloccato il ricorso in favore di Intercomp

Il Consiglio di Stato ha bloccato, con ordinanza del 9 maggio 2024, il ricorso in favore di Intercomp dopo il parere del Tar del Veneto dello scorso 18 marzo. La sentenza di primo grado aveva infatti riassegnato a Intercomp e Sis l'appalto del sistema parcheggi della città di Treviso.

Ritenuto che non appaiono infondate le ragioni di R.T.I. Park it Srl e G.P.S. Global Parking Solutions S.p.A. sulla pretesa falsità dell’Allegato “C” prodotto dalla società Park IT, è stato stabilito dal Consiglio di Stato che le motivazioni necessitano di ulteriori approfondimenti, bloccando di fatto gli effetti della sentenza del Tar del Veneto e sospendendo l'escussione della cauzione e segnalazione all’Anac. La nuova udienza sul caso si terrà il 3 ottobre 2024. La vicenda vede al centro del contendere il nuovo appalto per l'affidamento della fornitura e l’installazione del nuovo sistema tecnologico per le colonnine di pagamento della sosta a Treviso. La gara era stata vinta da R.T.I. Park it Srl e G.P.S. Global Parking Solutions S.p.A. ma la società Intercomp Spa era ricorsa in appello sollevando dubbi sulla veridicità dell’Allegato C prodotto dalla società Park IT. Ricorso accolto lo scorso 18 marzo dal Tar del Veneto ma annullato giovedì 9 maggio dal Consiglio di Stato che invece ha confermato l’esatta ricostruzione dell’offerta economica conforme al listino prezzi ufficiale in possesso a Park IT come da contratto di rivendita con il costruttore dei parcometri Iem, congruenza e conformità confermata anche nella pronuncia e determina dirigenziale del Comune di Treviso, come richiesto dal giudice amministrativo del Tar Veneto.