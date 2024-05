Studente 11enne aggredito e rapinato di bici e cassa bluetooth, indaga la polizia

Accerchiato, malmenato e derubato della bici e della cassa bluetooth. Volevano anche le scarpe ma è riuscito a sottrarsi a questa umiliazione. Per alcuni terribili minuti è rimasto in balia di due ragazzi più grandi di lui, di circa 20 anni, che se ne sono poi andati con la refurtiva. Vittima della rapina un ragazzo di 11 anni: lo studente (frequenta la prima media) è stato aggredito nella zona del parco Ducale, a Santa Maria del Sile e dopo aver raccontato l'accaduto ai genitori, è stata presentata una denuncia alla polizia che ora sta cercando di dare un nome ed un volto ai banditi. La vicenda del giovane non ha lasciato indifferenti i residenti della zona che si sono stretti intorno a questa famiglia.

«Si tratta di un fatto avvenuto nei giorni scorsi, segnalato dai genitori del ragazzo» afferma Leonardo Campion, presidente del comitato Prima i Trevigiani «pertanto, nell’attesa che gli iter legali compiano il loro corso, abbiamo deciso di intervenire a supporto del ragazzo rapinato donandogli una nuova bicicletta. Il conforto nel sapere che il giovane avrà una nuova bicicletta non allevia tuttavia la preoccupazione legata al crescente numero di episodi di questo tipo».

Sull’episodio sono intervenuti anche Alberto Ciamini e Jennipher Gola, consiglieri a palazzo dei Treviso di Fratelli d’Italia, che hanno spiegato: «Importante è aver ridato il sorriso al bambino e alla loro famiglia, complimenti a Prima i Trevigiani per il gesto compiuto, per quanto riguarda a livello locale l amministrazione comunale sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili per contrastare un problema a livello nazionale, anzi europeo».