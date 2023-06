Delitto di Anica, il compagno: «Noi non avevamo debiti»

«Noi non avevamo nessun debito, tanto meno per una cifra importante. Chi dice queste cose le deve anche dimostrare». Luigino De Biasi, il compagno di Anica Panfile, la 31enne ritrovata morta domenica 21 maggio sul Piave a Spresiano e, per la Procura di Treviso, rimasta vittima di un omicidio, non crede minimamente alla versione, riportata dal programma televisivo "Quarto Grado", secondo cui Franco Battaggia, il 76enne di Arcade - ex "primula rossa" legato pare alla Mafia del Brenta - avrebbe ricevuto da Anica la richiesta di farsi dare 10 mila euro e, il giorno in cui la donna è sparita e presumibilmente morta, le avrebbe consegnato 5 mila euro. «Avevamo problemi di soldi come succede in tante famiglie - dice - ma nessuna esposizione, per giunta di decine di migliaia di euro. Questa cosa per cui la mia Anica avrebbe chiesto dei soldi in prestito proprio non mi torna. Se Battaggia sa cose diverse deve essere anche in grado di giustificare le sue affermazioni».

Secondo Luigino, che in passato avrebbe aiutato la famiglia della 31enne anche sotto il profilo economico, lui e la Panfile avrebbe condotto una vita "normale". «Lei andava a fare le pulizie da Battaggia un paio di volte al mese. Alla mattina ci alzavamo insieme, lei andava al lavoro e io portavo i bambini a scuola. Finito il turno Anica tornava a casa, riportavamo i piccoli e passavamo il resto della giornata insieme. Lei non aveva tempo per altro. Era una piccola vita felice che però è stata completamente distrutta».

Intanto nelle ultime ore avrebbe preso piede la versione secondo la quale Anica, mentre veniva colpita alla testa e al volto (il colpo mortale avrebbe provocato lo sfondamento della parete occipitale sinistra) avrebbe avuto le mani legate. Sui suoi polsi sarebbero infatti state rinvenuti dei lividi, segni che sono compatibili con una stretta provocata da una corda o da un altro corpo che avrebbe tenuto bloccate le braccia, forse per evitare che si potesse difendere.