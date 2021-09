Treviso, parla il nuovo Procuratore: «Pianta organica sarà una mia priorità»

Pronto per il nuovo incarico. Marco Martani a dicembre sarà infatti il nuovo Procuratore capo della Repubblica di Treviso, una «bella città, capoluogo di una provincia molto attiva, sono contento di chiudere qui la mia carriera» dice. Ma prima il 65enne, attualmente avvocato generale di corte d'appello presso gli uffici di Brescia, è atteso dalla chiusura del processo sul caso Bozzoli.

Si tratta della scomparsa di Mario Bozzoli, avvenuta nel 2015 presso la fonderia di famiglia. Una vicenda ancora avvolta nel mistero, dato che il corpo senza vita dell'imprenditore non è mai stato trovato, così come la presunta arma del delitto che per gli inquirenti si sarebbe consumato all'interno degli spogliatoi dell'azienda, e di cui l'unico indagato è Giacomo Bozzoli, il nipote 35enne di Mario, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e distruzione di cadavere.

Martani ha già preso contatto con quelli che saranno i suoi "nuovi" colleghi e presumibilmente la settimana prossima sarà a Treviso.

«Ho parlato con il Procuratore facente funzioni Massimo De Bortoli - dice - che mi ha aggiornato su quello che si sta facendo in Procura ma soprattutto sui tanti problemi che si deve affrontare quotidianamente, di cui in cima alla lista c'è certamente quello della pianta organica».

«So - aggiunge - che il numero di sostituti non è adeguato per la realtà che gira intorno alla giustizia e che anche sul fronte del personale amministrativo e di polizia giudiziaria ci sono delle scoperture importanti. Il nodo dei magistrati non riguarda solo Treviso, è un problema però sul quale i capi degli uffici possono intervenire solo fino ad un certo punto. Certo, si fanno le richieste, poi si tengono i concorsi e in quel momento si devono fare i conti anche con le disponibilità dei magistrati a questa o quella destinazione. Non è facile ma sarà certamente una delle mie priorità dal punto di vista organizzativo».