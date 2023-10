Richiesti, stampati ma mai ritirati: oltre mille passaporti lasciati in Questura

La Questura di Treviso, da inizio anno, ha profuso il massimo sforzo per garantire alla cittadinanza tempi più brevi per il rilascio del passaporto. Sono state previste, inoltre, procedure accelerate per i casi urgenti che consentono, a chi comunica di avere impellenti esigenze, di ottenere il documento nei termini indicati nell’urgenza. Le misure adottate hanno così consentito di accorciare considerevolmente i termini previsti per ottenere il documento, e grazie a questo impegno la provincia di Treviso può oggi considerarsi al di fuori della fase emergenziale.

È stato rilevato, tuttavia, un aumento esponenziale di passaporti stampati – seguendo la procedura prevista per le urgenze – e mai ritirati dal cittadino, fenomeno che, ad oggi, ha generato una giacenza di circa mille passaporti. Appare pertanto opportuno sensibilizzare la cittadinanza a ricorrere alle procedure previste per le urgenze solo in caso di reale necessità.