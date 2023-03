Alcol e velocità, nel week end ritirate nella Marca 54 patenti di guida

Violazioni al codice della strada quasi per un automobilista ogni cinque fermati (nel 17% dei casi) e 54 patenti ritirate, la stragrande maggioranza per chi si trovava alla guida dopo aver bevuto qualche bicchiere. Roba da record. E' l'esito dei controlli che sono stati effettuati tra il 10 e l?11 marzo, su indicazione del Prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, lungo le strade della provincia, con il fine di contrastare i comportamenti scorretti alla guida e alla prevenzione degli incidenti stradali. L?operazione, alla quale hanno partecipato le Forze dell?Ordine e le Polizie Locali dei Comuni della provincia ha visto il coinvolgimento di 88 pattuglie e di 188 operatori. I veicoli fermati sono stati 1.221, per un totale di 1.274 persone sottoposte a controllo.

L?attività svolta ha permesso di accertare 39 casi di guida in stato di ebbrezza (di cui 3 inerenti a persone con meno di 21 anni e/o conducenti professionali), pari al 3% dei conducenti sottoposti a controllo. L?incidenza di persone positive all?etilometro sale all?8% sul totale delle persone sottoposte a test ove si considerino esclusivamente i controlli effettuati da Polizia Stradale e Carabinieri, concentratisi prevalentemente nella fascia oraria serale e notturna.

Continua ad essere significativo anche il dato inerente al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, con 54 verbali di accertamento elevati nei riguardi di altrettanti guidatori. In 10 casi è stato riscontrato l?utilizzo di dispostivi elettronici durante la guida mentre sono state 6 le violazioni per guida pericolosa. Nel corso del servizio sono state rilevate altre 100 violazioni al Codice della Strada. Sono state ritirate anche 13 carte di circolazione e denunciate ben 27 persone all?Autorità Giudiziaria. Il totale di punti da decurtare è stato pari a 654.