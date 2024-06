Ubriachi alla guida, raffica di patenti ritirate nel week end dai carabinieri

Treviso, montebellunese e “Castellana” le aree privilegiate nei controlli effettuati nel fine settimana appena trascorso dai Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso. A Crocetta del Montello e Montebelluna sono stati deferiti per violazioni al Codice della Strada, con conseguente ritiro della patente di guida: un 19enne controllato in strada Feltrina di Crocetta che alla guida di un’utilitaria rifiutava di sottoporsi ad accertamento della guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti (nella circostanza, venivano contestati anche gli illeciti amministrativi, ex art. 75 del D.P.R. 309/1990, a carico del giovane e del passeggero, poiché trovati in possesso di modeste quantità di hashish).

Un 29enne controllato in Piazza Tommaseo di Montebelluna, sorpreso alla guida di veicolo con tasso alcolemico superiore a g/l 1,70; − un 59enne sorpreso alla guida del proprio ciclomotore in Montebelluna con un tasso alcolemico pari a quasi g/l 1,90. Sempre a Crocetta del Montello in via Feltrina, sabato sera i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, un 19enne italiano trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un bastone in legno della lunghezza di cm 80.

Sabato mattina in Castelfranco Veneto i Carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia deferivano in stato di libertà un 45enne di origini ghanesi che, sottoposto a controllo in quella via delle Querce alla guida di autovettura, pur in evidente stato di ebbrezza alcolica si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici. Patente di guida ritirata.

In Casale sul Sile deferiti un 51enne del veneziano controllato in quella via Vittorio Veneto alla guida di un furgone che, sottoposto ad accertamento alcolemico, risultava positivo con tasso pari a quasi 1,30 g/l (patente di guida ritirata) e un 31enne controllato in via delle Grazie alla guida di autovettura, riscontrato positivo all’alcoltest con tasso superiore a 1,50 g/l (patente di guida ritirata).

A Mogliano Veneto un 23enne del veneziano controllato in via Altinia alla guida di autovettura, sottoposto ad accertamento alcolemico, veniva riscontrato positivo con tasso superiore al consentito (patente di guida ritirata).

A Treviso, i militari dell’Arma hanno sorpreso un 35enne in viale Nino Bixio alla guida di autovettura in evidente stato di alterazione fisica dovuta dall’assunzione di bevande alcoliche che si rifiutava di sottoporsi ad accertamento alcolemico. Scattate la denuncia ed il ritiro della patente di guida.

Dall’Arma dei Carabinieri, rammentando che eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, mancato rispetto della distanza di sicurezza, sorpassi azzardati, uso del telefonino alla guida e stanchezza e colpi di sonno sono fra le cause principali di incidente stradale, la raccomandazione di guidare sempre con prudenza e in condizioni psico-fisiche non alterate, rispettando limiti di velocità, distanze di sicurezza e precedenza, mantenendo il veicolo in uso sempre in buone condizioni di efficienza.