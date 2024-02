Ubriachi alla guida, quattro patenti ritirate nello scorso fine settimana

Ben quattro le patenti ritirate dai carabinieri, durante i controlli svolti nel week end, per troppi drink bevuti prima di mettersi alla guida. A finire nei guai una 28enne sorpresa alla guida nella notte di sabato in Castelfranco Veneto risultata positiva all'alcoltest con tasso superiore a 1.50 gr./lt. (patente di guida revocata) e di altri tre automobilisti, rispettivamente, a Ponzano Veneto, Trevignano e Crocetta del Montello. Due di questi per tasso superiore il primo a 1.80 e il secondo a 0.90 mentre il terzo poiché si è rifiutato di sottoporsi all'accertamento correlato a conoscere l'alterazione da assunzione di stupefacenti.

Denunciati anche due 40enni di nazionalità nigeriana per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. I due stranieri, notati sabato pomeriggio aggirarsi con fare sospetto nei pressi di autovetture in sosta nei pressi del cimitero di Castelfranco Veneto, alla vista di una pattuglia di Carabinieri in transito tentavano di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga a piedi. Raggiunti e bloccati, all'interno della loro autovettura gli operanti trovavano un coltello a lama retrattile, sequestrato.



E' stato infine arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di un 22enne di origini marocchine. Il giovane nella serata di ieri si trovava a bordo dell' auto guidata da un connazionale in Vittorio Veneto. Nella circostanza, tentava di sottrarsi al controllo di una pattuglia dell'Arma spintonando uno dei militari (rimasto illeso) e di liberarsi di un involucro, recuperato e sequestrato, contenente una dozzina di grammi di hashish.