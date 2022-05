Ubriachi alla guida, due patenti ritirate dai carabinieri nella notte

Un 26enne della provincia di Venezia e un 23enne trevigiano sono stati denunciati dai carabinieri per guida in stato di ebrezza durante i controlli che sono stati svolti nella notte tra domenica e lunedì. Il primo è stato fermato nella zona di Roncade dai militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Treviso, il secondo a Treviso. Entrambi sono stati sorpresi in evidente stato di ebbrezza alcolica, alla guida delle rispettive autovetture. Inevitabile il ritiro della patente di guida.