In ottobre 181 patenti ritirate nella Marca, una media di sei al giorno

Nella Marca, durante il mese di ottobre, sono state ritirate in media, ogni giorno, sei patenti. Il conteggio complessivo è di 181 le patenti ritirate in provincia di Treviso dalle forze dell'ordine (carabinieri, polizia stradale e polizie locali). Ben 52 tra queste licenze di guida, quasi un terzo, nel solo fine settimana prima di Halloween. La causa principale dei ritiri è stato certamente l'abuso di alcol, scoperto grazie ai controlli su strada con gli etilometri, e in maniera minore anche la guida pericolosa e l'alta velocità di chi viene pizzicato a viaggiare ad almeno 40 chilometri orari sopra al limite di velocità. Il trend, in questi primi giorni di novembre, sembra essere purtroppo in linea con quello del mese scorso.

Un numero così alto di ritiri di patente, comunicato ieri dalla Prefettura di Treviso, è anche frutto di un deciso giro di vite in materia di controlli stradali da parte delle forze dell'ordine che sono notevolmente aumentati anche alla luce del preoccupante numero di vittime della strada in questo 2022, già 59 (l'ultima tragedia è stata quella del 1° novembre in cui ha perso la vita Miriam Ciobanu a Pieve del Grappa). «Il dato purtroppo si commenta da solo, la situazione è molto grave» ha commentato il Prefetti, Angelo Sidoti «Noi continueremo a fare controlli capillari, ma mi appello ai trevigiani perché non si mettano alla guida se non sono in condizioni di farlo».