Controllo straordinari della polizia stradale nella notte: ritirate 15 patenti di guida

Controlli straodinari della polizia stradale, la scorsa notte, nel centro abitato di Treviso. Fermati dagli agenti 70 veicoli e 76 persone; di queste, 12 risultavano in stato di ebbrezza alcoolica, condizione che in 4 casi ha avuto anche conseguenze penali; 6 guidavano senza far uso delle cinture di sicurezza e 4 sono state sorprese a telefonare durante la guida.

Due automobilisti non si sono fermati all’alt imposto e premendo sull'acceleratore hanno cercato di allontanarsi ma immediatamente sono stati raggiunti, controllati e sanzionati per aver creato pericolo e generato allarme.

Complessivamente 39 sono state le infrazioni al Codice della Strada contestate, condizione questa che ha determinato il ritiro di 15 patenti di guida e di 1 carte di circolazione e la decurtazione di 202 punti patente.

Dai controlli, poi, è emerso che una donna, residente nel padovano, guidava con una patente apparentemente emessa da Autorità estera. Il documento, invece, dopo una serie di riscontri tecnici era contraffatto. L’automobilista è stata segnalata di falsità materiale commessa dal privato, un’ipotesi di reato che prevede fino a due anni di reclusione, mentre la finta patente è stata sequestrata, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Alla 35enne, inoltre, è stata contestata anche la violazione amministrativa della guida senza patente, un illecito definito dal Codice della strada che fa scattare un verbale da 5.110 euro e il fermo del suo veicolo (regolarmente assicurato) per un periodo di tre mesi.

"Tali servizi saranno ripetuti al fine, non solo di reprimere i comportamenti scorretti" si legge in un comunicato della polstrada "ma, anche per indurre i conducenti a cambiare la condotta e a scegliere atteggiamenti virtuosi e sicuri per sé e per gli altri. Ci si può divertire senza rischiare un incidente, basta scegliere di non guidare dopo aver bevuto e fare rientro a casa".