Paura in serata al Plus Bistrot: uomo entra nel locale e lo devasta

Era dall'ottobre scorso che Massimo Cenedese, un 35enne che alle spalle avrebbe numerosi precedenti penali, aveva preso di mira i titolari del Plus Bistrot, locale molto noto di Galleria Hesperia a Treviso dove aveva precedentemente lavorato. Un crescendo di minacce, atti di danneggiamento e persino di stalking nei confronti di una dei titolari che gli erano valsi almeno tre denunce. Fino alla serata di ieri 18 luglio quando, intorno alle 21,30, l'uomo in evidente stato di ubriachezza è entrato nel locale ha scatenato l'inferno, prendendosela con i tavolini e distruggendo dei cartoni contenenti vini pregiati. Non contento si è accanito con lo chef del locale colpito al naso da una bottigliata. Poi sono intervenuti gli agenti della Polizia e il Suem 118. Cenedese è stato portato via in ambulanza e nei suoi confronti è scattato l'arresto con l'accusa di danneggiamento e lesioni personali.

«Ci aspettavamo un reazione più immediata - spiega Fabio Crea, l'avvocato che rappresenta i proprietari del Plus Bistrot - la denuncia depositata il 20 giugno, che abbiamo integrato il 28, chiedeva l'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento. Ora ci auguriamo che vengano prese tutte le misure più idonee per garantire l'incolumità dei titolari e la tranquillità dei locali».

Cenedese era stato assunto nel locale, dove lavorava in qualità di lavapiatti, nel giugno del 2021. All'inizio sembrava filare tutto liscio malgrado il passato del 35enne, di cui però i proprietari del Plus Bitrot non sarebbero stati a conoscenza. Aveva persino legato con lo chef che, ieri sera, ha ferito al viso. Poi, man mano che passava il tempo, l'uomo avrebbe assunto degli atteggiamenti irriguardosi soprattutto nei confronti dei colleghi giovani. Nel marzo del 2022 se ne era andato salvo ripresentarsi qualche settimana dopo sostenendo di aver risolto quei problemi personali che a suo dire gli avevano impedito di proseguire il rapporto. E così, nel maggio successivo, Cenedese era stato riassunto. Durante l'anno e mezzo in cui il 35enne era stato nuovamente occupato nel bistrot erano emersi alcuni problemi, come ad esempio essere stato trovato ubriaco al lavoro, che avevano comportato l'adozione di alcuni richiami disciplinari. Questo atteggiamento sarebbe continuato fino all'agosto del 2023 quando Cenedese avrebbe iniziato ad affiancare la socia del locale nella gestione della sala. Ma anche lei sarebbe diventata un suo "bersaglio". Il tutto sarebbe culminato con l’invio di alcuni messaggi a carattere personale fino a tarda notte, nonché in alcuni “contatti” fisici non necessari e non richiesti. Tanto che, a fine mese, il 35enne venne licenziato.

La persecuzione nei confronti dei proprietari del Plus Bistrot sarebbe cominciata nello scorso autunno: pesanti minacce telefoniche, anche via messaggio, e soprattutto di persona. E appostamenti nei pressi del locale con tanto di "agguati" a fine orario, conditi con atti vandalismo come bucare le ruote dell'autovettura dei titolari. La vicenda pare essere arrivata alla conclusione nella serata di ieri quando, su di giri per avere bevuto qualche bicchiere di troppo, l'uomo - che il 12 giugno aveva ricevuto un ammonimento dal Questore - si è presentato nel locale creando tra l'altro un "fuggi fuggi" tra i clienti tra cui alcuni hanno trovato rifugio addirittura in bagno.