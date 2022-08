Auto finisce fuori strada e distrugge una pensilina dei bus

Distrutta, probabilmente da un'auto uscita di strada, la pensilina della fermata dell'autobus di Mom di via Sant'Antonino, all'altezza di via Storta e via Pasteur. L'incidente si è verificato nel corso della notte scorsa, quella tra giovedì e venerdì, ed è stato scoperto la mattina seguente dai residenti. Non è chiaro se l'automobilista si sia o meno fermato dopo l'incidente e i danni provocati. Saranno probabilmente visionate le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

«A volte di notte ci si sveglia e ci si spaventa: certe auto arrivano e fanno uno spostamento d'aria che trema tutto» racconta un residente che aggiunge «chiediamo un intervento da parte del Comune, siamo stanchi: se succedesse di giorno e ci fosse stata una persona alla fermata, o qualcuno che stava andando a fare la spesa, lo avrebbe ucciso». Qualche giorno fa un episodio simile è avvenuto a San Trovaso di Preganziol, con una pensilina distrutta da un automobilista.