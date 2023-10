Infiltrazione in Tribunale, "piove" dentro l'aula Assise

Era già successo nel febbraio del 2022, quando una tubatura dell'impianto di riscaldamento e raffreddamento fece "harakiri" e due aule, la I e La II al primo piano ammezzato della sezione penale, vennero temporaneamente chiuse. Oggi, 30 ottobre, a finire allagata è stata invece l'aula Assise del piano terra. Un volenteroso ha piazzato due secchi sotto la perdita, dovuta presumibilmente ad una infiltrazione causata dalle forti precipitazioni. Fatto sta che intorno alle 12 le "perdita" si è fatta più consistente tanto che neppure l'intervento di fortuna si è dimostrato sufficiente.

"Il palazzo data tra la fine degli anni '80 e l'inizio di quelli '90 - commenta uno sconsolato Antonello Fabbro, presidente del Tribunale trevigiano - ma appare abbastanza evidente che i lavori non siano stati fatti bene. Nel periodo in cui il sottoscritto ha preso le funzioni è stato presentato un progetto di ampia ristrutturazione dell'edificio, che riguarda il rifacimento degli impianti, del tetto, dell'impianto d'allarme e dello spazio antistante il palazzo di Giustizia. Il problema è che ora tutte le opere devono essere approvate dal ministero competente secondo una trafila burocratica che certo non premia la tempestività. Il dicastero della Giustizia deve infatti approvare prima la gara relativa ai progetti, poi approvarli. E quando si arriva al bando per l'assegnazione dei lavori Roma deve prima dare il proprio parere ai termini della gara e poi approvare l'aggiudicazione. Non è una questione di disinteresse, è proprio il meccanismo a essere molto lento".

La perdita nell'aula assise, tra l'altro, passa proprio a fianco dell'impianto di illuminazione, presentando evidenti problemi di pericolo. “Intanto speriamo che la pioggia passi - torna a dire Fabbro - poi domani affronteremo il problema". E' probabile che, se permarrà il mal tempo, l'aula venga temporaneamente chiusa così come successe due anni fa per gli spazi che, tra l'altro, vengono adibiti per lo svolgimento delle udienze preliminari.