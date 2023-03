Perseguita la ex e le brucia l'automobile, lo stalker è stato arrestato

Un anno fa la scoperta della "doppia vita" poco raccomandabile che aveva condotto in patria e la decisione di troncare la relazione e di dedicarsi soltanto alla figlia. Ma da allora per una donna romena, che abita nella zona dello stadio comunale "Tenni" di Treviso è cominciato l'inferno. Lui, Daniel Ionut Niculea, un uomo con cittadinanza romena di 36 anni, ha cominciato a perseguitarla. L'apice di questa campagna di stalking era stata raggiunta lo scorso 15 febbraio quando avrebbe dato fuoco alla vettura della donna, una Citroen C3, nel parcheggio che sta proprio nel retro del condominio dove abita con la figlioletta.

Alle prime ore della mattinata odierna, 29 marzo, Niculea è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Treviso. Su di lui pendeva una ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Treviso così come anche un mandato di arresto europeo spiccato dalle autorità della Romania, dove deve scontare una condanna a 8 anni per reati contro il patrimonio. Il 36enne è accusato di gravissime condotte persecutorie consumate ai danni dell’ex compagna, consistite in continui appostamenti, pedinamenti, minacce reiterate di morte rivolte anche alla figlia minore della persona offesa, ripetuti messaggi e chiamate minatorie.

Dopo l'episodio del rogo alla macchina della "ex" i poliziotti delle Volanti avevano rinvenuto nei pressi dell'abitazione della vittima una tanica di benzina e un coltello, che l'uomo aveva però nascosto in un vicino casolare. E da lì che è cominciata l'attività investigativa, condotta dagli agenti della Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica, che per prima cosa ha puntato a tracciare gli spostamenti di Niculea, che si sapeva essere nel trevigiano, e a identificare dove l'uomo passava il tempo della latitanza in Italia. Così ci si era concentrati sulla rete di contatti che il cittadino rumeno aveva fino a quando è stato individuato a casa di una coppia di conoscenti e connazionali, le cui posizioni (rischiano di essere incriminati per favoreggiamento) sono ora al vaglio degli inquirenti.

L'ultimo sms minaccioso era arrivato alla donna soltanto qualche sera fa. «So dove vai e come ti vesti» le aveva scritto. «Tutte le sere passa una pattuglia sotto casa ma non rimangono qui tutta la notte e io ho paura che prima o poi lui possa attuare i suoi propositi - aveva detto lei - io ho paura per me e per la mia bambina. Finché non lo arrestano non saremo mai al sicuro». All'episodio dell'incendio della macchina del 15 febbraio erano arrivate altre pesanti intimidazioni, come un sacco con i vestiti della bambina e in mezzo, la fodera di un pugnale.

L'uomo, che adesso è a disposizione dell'autorità giudiziaria e rinchiuso nel carcere di Santa Bona a Treviso, è indagato per stalking e danneggiamento.