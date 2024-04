Perseguitata dall'ex fidanzato, scatta il braccialetto elettronico

Lo scorso marzo avrebbe violato il divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai da lei luogi abitualmente frequentati tanto che il pubblico ministero Mara De Donà aveva chiesto l'inasprimento della misura cautelare in arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico. Il gip Cristian Vettoruzzo ha acconsentito a mettergli il dispositivo mantenendo però la stessa limitazione alla libertà personale. E' questo lo sviluppo che oggi, 23 aprile, registra una vicenda che aveva creato molto scalpore a Treviso: la donna, una professionista 40enne, aveva denunciato più volte l'ex compagno che l'avrebbe prima maltrattata e poi stalkerizzata. Lui è un residente nel capoluogo di 42anni. La sua abitazione si trova a circa 800 metri dalla casa della donna e alle spalle ha dei precedenti per alcuni furti e spaccio di stupefacenti oltre a una condanna per lesioni. Proprio la droga sarebbe un problema di cui il 42enne non sarebbe ancora riuscito a liberarsi: nell'ultimo episodio denunciato in una lettera che la 40enne aveva inviato agli organi d'informazione locali e in cui si chiedeva «Dov’è lo Stato che mi protegge?», la donna aveva denunciato il fatto che il presunto persecutore si sarebbe trovato a meno di 500 metri da casa sua (mentre questa non c'era) e avrebbe proferito frasi senza senso evidentemente in stato di alterazione da assunzione di sostanze. Tra queste avrebbe affermato, sentito da un vicino di casa della denunciante, di essere uno dei responsabili della rapina al centro commerciale Valecenter di Marcon, avvenuta ai primi di febbraio di quest'anno. Venerdì prossimo 26 aprile i carabinieri lo hanno convocato per mettergli il braccialetto. Allo stesso tempo anche a lei verrà fornito un dispositivo che registrerà i casi di eventuale violazione.

Sul caso era intervenuto anche il Procuratore di Treviso Marco Martani. «Lo Stato c'è sempre per far valere le ragioni di chi subisce un reato - aveva risposto - e il nostro ufficio ha preso la sua querela molto seriamente tanto da chiudere le indagini in pochissimo tempo (due mesi, n.d.r). Comprendo il legittimo stato d'ansia e di paura della donna ma questo non basta per sovvertire le regole che presiedono alle indagini. E' importante ribadire il concetto dell'impegno dell'autorità giudiziaria in questi casi perché non vorremmo che si ingenerasse l'idea che denunciare sia inutile».

Intanto il 16 maggio prossimo è stata fissata l'udienza preliminare nel procedimento in cui il 42enne deve rispondere di maltrattamenti. Tra aprile e settembre del 2023, secondo quanto si legge nella denuncia, si sarebbe lasciato andare ad un immotivata gelosia, accusando la compagna di avere rapporti sessuali con l'ex compagno, con l'ex marito (che è il padre del figlio adolescente), con il datore di lavoro e addirittura con un venditore di prodotto surgelati che sarebbe stato anche minacciato con un coltello. Il tutto condito da un controllo ossessivo del telefono, da offese e denigrazioni come ad esempio "sei una poco di buono, stupida, malata, psicopatica" e da vere e proprie minacce di morte, con frasi del tipo “ti sciolgo nell'acido” accompagnate da gesti di violenza fisica: un giorno avrebbe puntato contro l'ex convivente un cacciavite, le avrebbe legato i polsi con delle fascette da elettricista e l'avrebbe presa violentemente per il collo.