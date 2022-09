Materasso incendiato, misterioso episodio all'alba in Pescheria

Misterioso episodio all'alba di oggi, poco dopo le 8, nella zona dell'isola della Pescheria, lungo via Molinetto, nel cuore del centro storico di Treviso. Alcuni residenti hanno, nei pressi del ponte, un materasso a cui qualcuno aveva appiccato il fuoco, e hanno lanciato l'allarme prima ai vigili del fuoco e poi alla polizia locale. Si trattava di un materasso lasciato all'esterno, in attesa di essere recuperato per lo smaltimento. Non risulterebbero infatti esserci segnalazioni di giacigli o bivacchi in quella zona della città. L intervento della polizia locale si è concluso in mezza ora, con lo spegnimento definitivo da parte dei vigili del fuoco che per motivi di sicurezza lo hanno gettato in acqua. Attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza si sta accertando la natura dell'episodio e il responsabile. Si ipotizza anche che qualcuno abbia incendiato il materasso gettandovi accidentalmente un mozzicone acceso. In molti hanno inevitabilmente pensato al piromane che nei mesi scorsi aveva già messo a segno roghi nella zona: il presunto autore di quei fatti si trova però ora in carcere.