Rifiuti dati alla fiamme all'ex sede della Poste, indaga la polizia

Allarme attorno alle 13 in piazza Martiri di Belfiore a Treviso. Le fiamme hanno distrutto materiale plastico, sedie in legno e altro materiale accatastato li da tempo. Al lavoro i vigili del fuoco di Treviso

Un incendio, di probabile matrice dolosa, è divampato all'esterno di una palazzina disabitata di tre piani in piazza Martiri di Belfiore, un tempo sede (da molto tempo dismessa) di Poste nel quartiere di Santa Maria del Rovere, accanto all'ufficio postale attualmente attivo. L'allarme è scattato poco prima delle 12.15 circa di oggi, lunedì 15 febbraio. Ad andare in fiamme vari rifiuti tra cui sedie, panche, mobili da ufficio e vario materiale plastico oltre ad altri rifiuti che da tempo erano accatastati sotto il porticato. Si ipotizza che un ignoto piromane abbia appiccato le fiamme o che qualcuno abbia gettato un mozzicone di sigaretta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri sono giunti con un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala e ben nove operatori che hanno iniziato lo spegnimento delle fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi all’interno dell’edificio comunque disabitato.

Sul posto anche il nucleo di polizia giudiziaria dei pompieri che ha svolto tutti gli accertamenti del caso per accertare le cause delle fiamme. I danni sono stati limitati: le pareti esterne sono rimaste leggermente annerite dal fuoco e dal fumo, una colonna ben visibile da chilometri di distanza. Da mesi i residenti lamentavano lo stato di degrado in cui è lasciato l'esterno dell'edificio. Le operazioni di completo spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’edificio da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 15 circa.