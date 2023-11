Picchia la compagna davanti alla figlia piccola, 31enne condannato

Forse è stato l'alcol a trasformarlo in uno "sbandato" dedito a maltrattare la compagna persino davanti alla figlia piccola di sola 3 anni. Oggi, 14 novembre, I.C (difeso dall'avvocato Matteo Maccagnani), un uomo di 31 anni di origine barese residente però a Treviso, è stato condannato in primo grado a 2 anni e 6 mesi. I giudici gli hanno inflitto tre mesi di più di quelli che aveva chiesto la pubblica accusa.

A partire dal 2020 e fino al gennaio del 2022, quando è stato denunciato e nei suoi confronti è stata presa la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, I.C avrebbe sottoposto la compagna (che non si è costituita come parte civile), che è una donna di origine sudamericana, a continuative vessazioni di carattere psicologico e fisico. Il tutto davanti agli occhi della loro figlia minore.

La donna sarebbe stata colpita con degli schiaffi e I.C. Sarebbe arrivato anche a minacciarla di morte. In una occasione il 31enne avrebbe preso un coltello da cucina e le avrebbe detto che "l'avrebbe fatta a fette" mentre il 17 gennaio del 2022, giornata in cui la donna ha preso il coraggio a due mani e ha chiamato le forze dell'ordine, in preda alla collera l'avrebbe presa a calci, l'avrebbe attinta a una gamba con una forchetta e l'avrebbe picchiata con un bottiglia, causandole una vasta ecchimosi all'occhio sinistro, giudicata guaribile in 10 giorni. Una violenza per lo più consumata in casa alla presenza della figlioletta, che si era notevolmente spaventata.