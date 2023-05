Lo picchiano e gli rubano le scarpe che indossa, giovane vittima di una gang in pieno centro

Accerchiato, picchiato e bloccato a terra. Poi gli hanno rubato le scarpe nuove che stava indossando. E' mistero intorno alla rapina singolare avvenuta nella sera di venerdì 19 in piano centro a Treviso e che ha visto come vittima un giovane, apparentemente minorenne, che stava passeggiando per le vie del centro di Treviso in compagnia di un'amica.

Intorno alle 22,30 il ragazzo si trovava in via Canova quando è stato affrontato e circondato da una banda che subito ha messo le mani addosso. I colpi hanno fatto finire il giovane a terra e, favoriti dal fato che in quel momento non passava nessuno, li hanno rubato le scarpe. Soltanto qualche istante dopo sono arrivati dei passanti che hanno visto la "gang" fuggire in direzione delle Mura, imboccando via Fra' Giocondo. La ragazza che stava insieme al rapinato, che ha assistito alla scena senza poter fare nulla, è finita sotto choc. Le indagini, condotte dalla Questura di Treviso, non escludono nessuna pista investigativa, neppure quella della vendetta o di una "punizione" per uno sgarro.