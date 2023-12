Piromane della Pescheria rischia il processo per un furto di caramelle

Forse ha ragione chi dice che un vera riforma della giustizia passa inequivocabilmente per un depenalizzazione dei reati cosiddetti bagattelari, cioè di poco conto, che intasano le procure a corto di personale. Come quella di Treviso, afflitta da una scopertura del personale pari a oltre il 30%. E oltre ad essere in deficit di magistrati (ad oggi ne manca un altro, che ha ottenuto il trasferimento a Venezia) c'è anche il nodo dei giudici che per numero sotto soglia. Così i "ruoli" dei processi si intasano di piccole questioni che hanno a che fare con truffe da 100 euro, litigi tra parenti, minacce che si scambiano vicini di casa che litigano su parcheggi, le piante in androne o la musica che il dirimpettaio tiene troppo alta. Oppure anche di processi per il tentato furto di due pacchetti di caramelle, del valore di ben 5,06 euro, come quello per cui la Procura ha notificato nei giorni scorsi l'avviso di conclusione delle indagini, prologo alla richiesta di rinvio a giudizio.

Il fatto è avvenuto nel luglio del 2022 e il ladro è la stessa persona accusata dei roghi contro il ristorante Kimeia, in Piazza San Parisio a Treviso e del tentato incendio - avvenuto sempre nella stessa piazza - contro l'abitazione (in realtà aveva tentato di dare alle fiamme un porta ombrelli) di uno dei proprietari dell'Osteria "Muscoli's" in Pescheria. Ma soprattutto accusato di una tentata violenza sessuale nei confronti di una 32enne avvenuta in Riviera Santa Margherita: una sera l'avrebbe apostrofata con apprezzamenti ritenuti pesanti (tra cui la frase "Sei gnocca come Nikole Kidman") e poi le avrebbe rubato la bicicletta, mettendosi a fare dei giri intorno al Quartiere Latino fino a quando una pattuglia dei carabinieri, chiamata dalla vittima, lo ha fermato.

L'uomo, un 50enne residente in città, ha anche pendente un processo per detenzione di armi da fuoco e proiettili (scoperti nel suo garage) più altri tre fascicoli ancora in fase di indagine: uno per resistenza, uno per la ricettazione di una bicicletta al centro si salute mentale e per la violazione dell'obbligo di non avvicinamento a un locale di Piazza San Leonardo. Tutti fatti successi quando, all'inizio dell'estate dello scorso anno, aveva perso la tramontana. E non è un modo di dire. Seguito dal centro di salute mentale di Treviso e dagli assistenti sociali il 50enne in quel periodo aveva smesso di prendere i farmaci che gli erano stati prescritti. "Mi davano bruciore di stomaco, il mio medico era in ferie" aveva detto. E così era tornato nel vortice della malattia mentale. La settimana precedente l'arresto per i presunti abusi nei confronti della ragazza sarebbe entrato al supermercato Pam di Piazza Borsa. Arrivato alle casse avrebbe pagato tutti gli acquisti fuorché due pacchetti di caramelle che aveva infilato sotto la camicia. L'allarme è suonato quando ha tentato di uscire e lui, tranquillamente, si è fatto perquisire permettendo agli addetti alla sicurezza di trovare quello che stava tentando di rubare.

Per un furto il cui bottino equivale a poco più di 5 euro e una manciata di caramelle alla menta ora l'uomo rischia il processo. Che per quanto modesta possa essere la condanna - anzi, presumibilmente il fatto sarà giudicato improcedibile per la lieve entità del fatto - andrà calendarizzato e "occuperà" lo spazio che forse sarebbe stato logico riservare a qualche cosa di molto più importante. Il difensore, l'avvocato Antonella Picco, chiederà ovviamente la perizia psichiatrica. La stessa che ha ottenuto nel procedimento per la tentata violenza sessuale. Il 50enne, attualmente ospite di una struttura, ha riguadagnato grazie alle cure la capacità di stare a processo ma il destino del procedimento appare segnato: il consulente del giudice lo ha infatti dichiarato incapace di intendere e volere al momento di compiere il fatto.